Darıca’da askeri alan ‘Millet Bahçesi’ oluyor

Darıca Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Şükrü Karabacak Başkanlığı’nda yapıldı. Mecliste konuşan Başkan Karabacak, “Bugün buradan ilk kez bir büyük projeyi ilçe halkımızla paylaşmak istiyorum. İlçemizdeki bulunan ve 900 dönümden oluşan askeri alanın Ak Parti’nin Seçim Beyannamesi’nde bulunan ve halkımızın büyük beğenisini kazanan ‘Millet Bahçesi’ olarak yapılmasına karar verildi. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle istişare halindeyiz. Halkımızın en iyi istifade edebileceği şekilde askeri alanı değerlendireceğiz. Bizler bütün kamu binalarını da buraya taşımak istiyoruz. Şayet bu isteğimiz gerçekleşirse geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Darıca-Gebze Metrosunun ihale şartlarına da uyarsa metronun ilk durağının buraya alınması yönünde bir talebimiz olacak” diyerek önemli bilgiler aktardı.