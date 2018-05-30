Darıca’da başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

sınıf öğrencilerine Darıca Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

Darıca Şehir Stadyumu’nda düzenlenen Bisiklet Dağıtım Töreni’ne AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AK Parti Darıca İlçe yöneticileri, protokol üyeleri ile öğrenci ve veliler katıldı. Mehteran Takımının gösterisi ile başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediyesi’nin her daim yanlarında olduklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak, bizlere bu yıl başarıyı ödüllendirmek istediklerini ve her sınıfta en başarılı 6 öğrenciye bisiklet vermek istediklerini ilettiler. Kendilerine bu anlamlı düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasına programa katılanları selamlayarak başlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise , “Bu kutlu günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bugün İstanbul’un fethini kutluyoruz. Bu kutlu fethi gerçekleştiren tüm ecdadımızı saygıyla anıyorum. Bizlerde şanlı ecdadımıza layık olmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ve ülkemize bugüne kadar katkı sağlayan tüm büyüklerimizi saygıyla anıyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde başarılı olan tüm dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattıkları hediye bisiklet projesini geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Karabacak, “Bugün burada 700 öğrencimize bisikletlerini teslim ediyoruz, geleceğe yatırım yapıyoruz, çocuklarımızın her alanda daha iyi şartlarda eğitim almasını hedefliyoruz. Çocuklarımız yaz tatilinde bisiklete binerek hem sağlıklı bir yaşam sürerken hem de spor yapmış olacaklar. Bisikletler, Darıcalı çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Siz değerli velilerimizi de böyle başarılı evlatlar yetiştirdiğiniz için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da böyle güzel bir organizasyonu düzenledikleri için Başkan Karabacak ve ekibine teşekkür ederken, en anlamlı yatırımın genç nesillere yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri, Darıcalı çocuklara bisikletlerini ve kasklarını takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.