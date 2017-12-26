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26 Aralık 2017 14:07

Darıca’da bayanlara özel projeler

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde Step Aerobik eğitimi alan bayanlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Darıca’da bayanlara özel projeler

26 Aralık 2017 14:07


Darıca Belediyesi’nin açtığı Step Aerobik kurslarında aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı yaşama dair önemli deneyimler edindiklerini ifade eden bayanlar Başkan Karabacak’a teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundular.


Düzenledikleri sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan bayanlara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, hanım kardeşlerimizin hayatın her alanında kendilerini yetiştirmiş, sağlıklı bireyler olması için çalışmalarımıza yön verdik. İlçemizin değişik mahallelerinde açtığımız, step ve aerobik kursları, bayanlara yönelik biçki, dikiş ve nakış kursları, resim ve boyama kursları, bilgi evlerindeki öğrenci annelerimiz için düzenlediğimiz kurs ve seminerler, sağlık eğitimleri, kültürel geziler ve son olarak bayanlara tahsis ettiğimiz havuzumuz ile birlikte hanım kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Sağlıklı nesil yetiştirmek için sağlıklı bireyler yetiştirmeliyiz, sizler sağlıklı olursanız çocuklarımızda sağlıklı yetişir. Bu noktada sizlerin hayatına değer katacak projeler için çalışıyoruz. Sizlerin katkı ve destekleriyle çok daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız” diyerek bayanlara sağlıklı yaşam için sürekli spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.




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