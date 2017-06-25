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25 Haziran 2017 17:28

Darıca’da bayram birlikte daha güzel

Ramazan Bayramı Darıca da düzenlenen Kent Bayramlaşmasıyla kutlanırken vatandaşlar bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi.

Darıca’da bayram birlikte daha güzel

25 Haziran 2017 17:28


Her kesimden insanın katıldığı kent bayramlaşması Çınaraltı Meydanı’nda bayramın ilk günü saat 10:30 gerçekleşti. Kent Bayramlaşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, İlçe Müftüsü Vekili Şükrü Ekiz’in yanı sıra siyasi parti ilçe başkanı ve yöneticileri , kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan birim müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bayramlaşma programında Başkan Karabacak kısa bir selamlama konuşması yaparken, törene katılanların nezdinde tüm vatandaşların bayramlarını tebrik edip birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karabacak, “Mübarek ramazan ayının ardından kutladığımız Ramazan Bayramı’nın insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların son bulmasına, sevgi, saygı ve hoşgörüyle kucaklaşmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olsun, dünyadaki tüm mazlumlar için kurtuluşa vesile olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.


Başkan Karabacak’ın ardından konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da birlik beraberlik mesajları verirken Başkan Karaosmanoğlu ülkemizdeki huzurun devam etmesi ve kardeşliğimizin pekişmesi ile devletimizin ve belediyelerimizin yatırımları devam ettiğini Büyükşehir olarak Darıca ilçesinde alt yapı üst yapı yatırımlarının hızla devam etmekte olduğunu son olarak Darıca - Gebze arası metro hattı projesi çalışmalarının da başladığının söyleyen Karaosmanoğlu, mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevincini Darıcalı vatandaşlarla paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Darıca’da arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilirken, mezarlıklarda Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara gül dağıtıldı. Darıca Belediyesi ayrıca Pelitli ve Balçık Köyü’ne defnedilen Darıca’lı vatandaşların yakınları için arefe günü ve bayramın ilk günü mezarlıklara araç seferleri düzenledi.




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