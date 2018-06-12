Darıca’da bayram hazırlıkları tamamlandı

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. ilçede yaşayan vatandaşların huzuru için Darıca Belediyesi’nin tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Ramazan ayı boyunca Darıca Belediyemizin bütün ekipleri halkımızın huzur içinde bir ay geçirmesi için çalıştılar. Mahalle iftarlarımız, sahildeki etkinliklerimiz, Osmanlı Şerbeti ikramlarımız ve son olarak Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik toplu iftar yemeğiyle birlikte diğer etkinliklerimizle birlikte halkımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Darıca Belediyesi’nin bütün birimlerinin bayrama hazır olduğunu ifade eden Başkan Karabacak, “Zabıta Müdürlüğümüz tarafından Ramazan ayında artarak devam eden gıda ve temizlik denetimleri bayram öncesi artarak devam ediyor. Bayram boyunca zabıta ekiplerimiz vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürecek. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta ana arteller olmak üzere, cami ve çevrelerinin temizliğini yapıyorlar. Mezarlıklar Müdürlüğü de aynı şekilde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Arefe günü ve bayramda Balçık Mezarlığı’na araç kaldırarak vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız” açıklamalarında bulundu.