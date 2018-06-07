Darıca’da Çevre Haftası kutlandı

Dünya Çevre Haftası, Darıca’da düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. Darıca ilçesinde faaliyet gösteren okulların katılımıyla gerçekleşen programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, Dünya Çevre Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, herkesin çevreye kendi evi gibi sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, “Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Çevre bilinci insanlara küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Çevremizin daha yaşanılabilir bir çevre olması için temizlikte, atık maddelerin toplanmasında ve geri dönüşümde sizlerin de katkılarıyla çok önemli adımlar attık. Yaşanabilir bir çevre adına şu an içinde bulunduğumuz sahil başta olmak üzere ilçemizin her noktasında önemli çalışmalara imza attık. Güzel yarınlar için yediden yetmişe hepimizin çevremize sahip çıkması gerek. Bu tür etkinlerle de çocuklarımıza çevre bilinci aşılama gayreti içindeyiz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, ödül kazananları tebrik ediyorum” dedi.

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise bütün bireylerin çevreye duyarlı olması gerekliliği üzerinde durarak sağlıklı nesiller için çevrenin önemine dikkat çekti.

Program, öğrencilerin çevre haftası ile ilgili hazırladığı gösterilerle devam ederken, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okullara ödül takdim edildi.