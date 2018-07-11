Darıca’da çocuk parkları yenileniyor

Darıca’da bulunan çocuk parkları ve semt sahaları, belediye ekiplerince bakımdan geçiriliyor. Yenilenen parkı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çocuklarla hasbihal edip oyunlarına eşlik etti. Başkan Karabacak yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Park Bahçeler Müdürlüğümüz şehrin dört bir yanına yapılan çok amaçlı çocuk parkları ve semt sahaları ile yaşam alanlarını artırarak önemli çalışmalara imza atarken, zaman zaman eskiyen parklarımızı da yenilemeyi ihmal etmiyoruz”dedi.

Karabacak, “Sahilde bulunan parkımızı da vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda tamamen sökerek daha modern ve kullanışlı bir park haline getirdik. Çocuklarımız için yaptığımız bu çalışmalar neticesinde çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.