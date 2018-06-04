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04 Haziran 2018 14:23

Darıca’da dev iftar sofrası

Darıca’da Belediyesi tarafında düzenlenen Kazım Karabekir Mahallesi kurulan dev iftar sofrasında bin 800 kişi aynı anda orucunu açtı.

Darıca’da dev iftar sofrası

04 Haziran 2018 14:23


Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dilerken, Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle gönülleri fethetti.İftar yemeğinin ardından eller semaya açılarak topluca dua edildi.


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yemeğin ardından yaptığı selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden herkese teşekkür ederek, “Darıca’da hep birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bakın iftar alanımızın hemen yanı başında bulunan Mahalle Konağımız tamamlandı, yakında hizmete açacağız, Darıca’da hizmetlerde sıkıntımız yok çok şükür ama önümüzde çok önemli bir seçim var. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler var. Vatandaşlarımız artık her şeyi görüyor, biliyor, kimin yanında durduğunu, kimin karşısında olduğunu biliyor, sizlerde bu ülkeye hizmet edenleri iyi biliyorsunuz, inşallah Ramazan Bayramı’nın devamında 24 Haziran’da bir bayram daha yaşayacağız, kazanan bizler olacağız, kazanan ülkemiz olacak. Sizlerden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek bekliyor” dedi.




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