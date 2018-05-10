Darıca’da el emekleri gün yüzüne çıkıyor

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca devam eden kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler Darıca sahilde açılan "El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Etkinlik kapsamında Darıca Belediyesi DARGEM bünyesinde açılan biçki, dikiş, nakış, giyim, mefruşat ve el sanatları kurslarında bayanların el emekleri ile yapmış olduğu ürünler hem vatandaşların beğenisine sunulacak hem de kursiyerler ürünlerini satarak ailelerine maddi destekte bulunacaklar.

Kesilen kurdela ile açılışı yapılan "El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor" segisinin selamlama konuşmasını Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptı. Yıl boyunca büyük emekler vererek serginin açılışına katkı sunan tüm bayan kursiyerlere teşekkür eden Karabacak, “Darıcalı hanım kardeşlerimiz belediyemiz bünyesinde verilen eğitimler kapsamında el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları ürünleri burada hem sergileme imkanına kavuşacak hem de buradan azda olsa satış yaparak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Kendilerini iyi yetiştiren hanım kardeşlerimiz inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kendi iş yerlerini de açarak ticaret hayatına atılacaklardır. Bizler de bu konuda kendilerine her daim katkı ve destek sunmaya hazırız. Tüm halkımızı sahildeki bu güzel sergimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.