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11 Haziran 2018 17:28

Darıca’da el emekleri gün yüzüne çıkıyor

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Belediye bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, ürettiği ürünleri "El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisinde vatandaşların beğenisine sunuyor.

Darıca’da el emekleri gün yüzüne çıkıyor

11 Haziran 2018 17:28


Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler Darıca Sahili’nde açılan "El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisinde vatandaşların beğenisine sunulurken, kursiyerler buradan elde ettiği gelirle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da kursiyerler tarafından hazırlanman ürünleri inceledi.


Proje kapsamında kadınların yapmış olduğu ürünlerden para kazanabilir hale geldiklerini kaydeden Başkan Karabacak, “Hanım kardeşlerimizin ürettiği el emeği ürünlerin satışı için geliştirdiğimiz “El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor” projemiz kapsamında; hanım kardeşlerimizin amfi tiyatromuzda açtığı stantlara halkımızda büyük ilgi gösteriyor. Darıcalı hanım kardeşlerimiz belediyemiz bünyesinde verilen eğitimler kapsamında el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları ürünleri burada hem sergileme imkanına kavuşuyor hem de buradan satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kendilerini iyi yetiştiren hanım kardeşlerimiz inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kendi iş yerlerini de açarak ticaret hayatına atılacaklardır. Bizler de bu konuda kendilerine her daim katkı ve destek sunmaya hazırız. Tüm halkımızı sahildeki bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum” dedi.




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