Darıca’da el emekleri gün yüzüne çıktı

Darıca Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları’na katılan kadın kursiyerlerin aldıkları eğitimler sonucu ürettikleri el emeği göz nuru ürünler “El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor” projesi kapsamında sergilenmeye ve satılmaya başlandı. Açılış programına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rahim Kılıç, birim müdürleri, kursiyerler ve ev hanımlarının katılımıyla geçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor Projesi bu yılda kadın kursiyerlerin evlerinde ürettiği; elbiseleri, iğne oyalarını, takıları ve bir birinden güzel mefruşat ürünlerini sergilemelerine ve satabilmelerine olanak sağlıyor. Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rahim Kılıç, “Halk Eğitim kurslarının en önemli özelliği; insanımıza sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak, onlara bilgi beceri kazandırmaktır. Darıca Belediyesi’nin katkı ve destekleriyle Darıca’lı vatandaşlarımıza tam donanımlı ve kaliteli eğitim veriyoruz. Her zaman yanımızda olan Darıca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor Projesinin öneminden bahseden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Hanımlarımızın evlerinde ürettikleri ve sandıklarda sakladıkları kendi el emeklerini satıp aile bütçelerine katkı sağlamaları ve kendi yeteneklerinin farkına varmaları için bu projeyi önemsiyoruz. Kendilerinin üretip sattığı ürünleri aile ekonomisi için önemli bir kaynak oluyor. Bu şekilde evinde ürettiği ürünleri satarak ciddi gelirler elde eden hanımlarımız var. Bizler de Darıca Belediyesi olarak hanımlarımıza ve aile ekonomilerine destek olmak için bu projeyi önemsiyoruz” dedi.