Darıca'da engeller kurslarla aşılıyor

Bu çerçevede yeni dönem kurs etkinliklerini başlatan Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi ( DAREN) zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlara yönelik el sanatları kurslarının yanı sıra okuma yazma kurslarıyla da engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Zaman zaman Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını asgariye indirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi (DAREN) olarak ilçede yaşayan engelli vatandaşımız için düzenlediğimiz değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra belirli periyotlar halinde düzenlediğimiz el sanatları, bilgisayar, müzik ve tiyatro gibi değişik kurslarla da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Engelli üyelerimize el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak ve aynı zamanda ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı toplumdan soyutlamadan onları topluma kazandırmak adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.