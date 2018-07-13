Darıca’da Eskişehirliler sahne aldı

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda Eskişehirliler Derneği sahne alırken, Es-Es ler yöresel müzikleri ve folklör gösterileri ile sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi.

Veli Can ve Furkan konserleriyle başlayan programa Ev sahibi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı Eskişehir dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı.

Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı yaptığı kısa selamlama konuşmasında, Eskişehirli hemşehrileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eskişehir’den hepinize selamlar getirdim. Hemşerilerimizi burada bir araya getiren Belediye Başkanımıza ve dernek yönetimimize bu güzel etkinlikten ve dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise bu yıl 10. Düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programlarına katılan bütün konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bu akşam güzel ilimiz Eskişehir’deyiz. Anadolu’nun batıya açılan kapısı, eski ve yeninin harmonisi olan, Batı’ya açılan kapısı olan Eskişehirliler hoş geldiniz selamlar getirdiniz. Bir gönül birlikteliğinde, Darıca sahilinde bu akşam Eskişehirli hemşerilerimizle birlikteyiz. Türkiye’nin parlayan yıldızı Anadolu’nun batıya açılan kapısı Eskişehir, Yunus’a yurt olan sevgi şehrinin güzel insanları, Nasrettin Hocanın mirası, mizahın beşiği, Battal Gaziyi ağırlayan destansı Eskişehirdeyiz bu akşam. Meşhur çiğ böreği, sütlü orman çorbasıyla, haşhaşlı dolaması, met helvasıyla, sarı burması, tabi bunların sonunda kalabak suyuyla, kendine özgü damak tadıyla Eskişehir’deyiz bu akşam” diyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

Dernek yönetimi tarafından, protokol üyelerine ve geceye katkı sunanlara plaket takdim edilirken, Başkan Karabacak’ta Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı’ya programlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.