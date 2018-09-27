Darıca'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Ülkemizde son günlerde ürünlere uygulanan zam oranları halkın tepkisini çekerken, Darıca Belediyesi Zabıta Ekipleri de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren zincir marketlerin denetimleri yapılırken, kasa ve reyon fiyatlarının karşılaştırılması sonucu ikisi arasında fiyat farkı bulunan marketlere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat kontrollerinin yanı sıra halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek son kullanım tarihleri geçmiş ürünleri de kontrol ederken, vatandaşlardan da gerek sağlık açısından risk teşkil eden ve gerekse kasa ve reyon fiyatları arasında fiyat farkı bulunan ürün satışı yapan iş yerlerini kendilerini bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundular.