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Darıca'da hedef sıfır atık

Darıca Belediyesi tarafından yürütülen geri dönüşüm projeleri devam ederken, şehrin 50 farklı noktasına tekstil atıklarının hem geri dönüşüme kazandırılması hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılabilmesi amacıyla tekstil atık kumbarası yerleştirildi.


Darıca Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Katı Atık Tesislerinde çalışmalar sürüyor. Tesislere getirilecek atıklar arasında bulunan mobilyadan elektroniğe, inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Bu kapsamda şehrin değişik noktalarında kurulan kağıt, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıkları geri dönüşüm kutularıyla da vatandaşların geri dönüşüme katkıda bulunması hedefleniyor. Çalışamalar kapsamında son olarak ilçenin 50 farklı noktasına tekstil atığı kumbarası yerleştirildi.

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