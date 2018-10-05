Darıca'da ilkokul öğrencilerine sokak hayvanları hakkında bilgi verildi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Darıca Belediyesi'nde görev yapan veteriner hekim ve zabıta ekipleri tarafından ilk okul öğrencilerine sokak hayvanlarıyla ilgili seminer düzenlendi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Darıca Belediyesi veteriner hekim ve zabıta ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine sokak hayvanları ile ilgili seminer verildi. Etkinlikte veteriner hekim ve zabıta ekipleri tarafından sokak hayvanları ile ilgili genel bilgiler aktarılırken, belediyenin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar anlatıldı. Yetkililer sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve diğer kontrollerin yapılması amacıyla belediye bünyesinde barınma ve rehabilite merkezinin yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca Darıca Belediyesi tarafından 5119 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayvan Refahı ekibi sokak hayvanlarının rehabilitesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için parklarda hayata geçirilen barınma kulübelerinin sayısının arttırılarak kış aylarında barınma sorunun yaşanmayacağını dile getirdi.