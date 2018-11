Darıca'da kadınlar diyabet hakkında bilgilendirildi

Darıca'da kadınlar tarafından düzenlenen diyabet hastalığına farkındalık etkinliğine katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da ilçemiz önemli yol kat etti" dedi.

K.Karabekir Mahallesi Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı'nda düzenlenen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın yanı sıra eşi Teslime Karabacak ve AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek katıldı. Uzman eğitimcilerin hastalık hakkında bilgilendirmeler yaptığı programda konuşan Başkan Karabacak, “Görev süremiz boyunca ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi adına birçok önemli çalışmaya imza attık.Hükümetimizin Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi gibi önemli yatırımlarının yanı sıra, bizlerde mahalle sağlık ocaklarına yer tahsisi ve son olarak iki ayrı mahalle konağımızda modern Aile Sağlık Merkezlerini hayata geçirerek halk sağlığına önemli yatırımlar yaptık. Her yaştan vatandaşımıza sağlık taramaları yaparak farkındalık oluşturduk. Belirli periyotlarla düzenlediğimiz eğitim seminerlerinde sağlığın önemini anlattık, her bireyin sağlık noktasında bilinçlendirilmesi adına bilgi evlerimizde öğrencilerimize eğitimler verdik. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da ilçemiz önemli yol kat etti" dedi.