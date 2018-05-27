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27 Mayıs 2018 17:10

Darıca’da kapalı pazar inşaatı başladı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi’nde yapılacak kapalı sabit pazar projesinde inşaat çalışmalarına başladı.

Darıca’da kapalı pazar inşaatı başladı

27 Mayıs 2018 17:10


Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarın alt katı kapalı otopark olarak hizmet verecek. Darıca Belediyesi tarafından, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının yerine çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bir büyük projeyi daha Darıca’ya kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Karabacak, “Seçim beyannamemizdeki verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Darıca Kapalı Pazar Alanındaki çalışmalara başladık. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Proje tamamlandığında Darıca Modern Kapalı Pazar Alanına kavuşacak. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran ve kentin önemli alanlarından Darıca Cami Mahallesi’nde bulunan otopark alanına yapılacak olan Kapalı Semt Pazarını yılsonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.




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