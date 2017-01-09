Darıca’da kar yağışına yönelik çalışmalar devam ediyor

Türkiye’yi etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Darıca Belediyesi Fen İşleri Ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son yılların en etkili kar yağışının görüldüğü Darıca’da, günler öncesinden kış şartlarına hazır olduklarını ifade eden yetkililer, stoklarında yaklaşık 1000 ton tuz stokunun bulunduğunu ifade ederken, özellikle ana arterler, araç ve insan yoğunluğunun fazla oldu olduğu yerlerde hizmet verildiğinin altını çizdiler. Yoğun kar yağışında yoların kapanmaması için ekiplerin tüm ekipmanlarıyla hazır olduğunu ve hiçbir sıkıntı yaşanmaması için 24 saat vardiyalı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden yetkililer ayrıca olası acil durumlar için acil müdahale ekibi oluşturulduğunu belirttiler.