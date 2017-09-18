Darıca’da maraton hazırlıklar başladı

Bölge halkının yıllardır yoğun ilgi gösterdiği ve Darıca Yarı Maratonu ile aynı gün koşulacak olan Halk Koşusu’na da binlerce insanın katılarak maraton heyecanına ortak olması bekleniyor. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na katılmak ve maraton hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.daricayarimaraton.com sitesinden veya 0 262 745 68 50 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ve ülkemizin en önemli atletizm organizasyonlarından birisi haline gelen Darıca Yarı Maratonu’nda bu yıl da Türk Atletizm dünyasının efsane isimlerinin yanı sıra değişik ülkelerin önemli sporcuları yarışacak. Darıca Yarı Maratonu’nda erkekler ve bayanlarda birincilere 5 bin dolar ödül verilirken, ikincilere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar ödül verilecek. İlk on dereceye giren sporcuların tamamı ödüle hak kazanırken geçen yıllarda olduğu gibi dünya rekoru kıran yarışmacı olması durumunda 50 bin dolar büyük ödülü kazanacak. Halk koşusunda ise tüm koşuculara günün anısına düzenlenen kupa ve tişörtler verilecek ayrıca yarışı tamamlayanlar madalya ile ödüllendirilecek.