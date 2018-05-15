Darıca’da ödüller sahiplerini buldu

Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda, madalyalar düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen madalya törenine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, birim müdürleri, meclis üyeleri , muhtarlar ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kısa bir selamlama konuşması yapan İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, turnuva boyunca öğrenciler arasında güzel mücadeleler yaşandığını söyleyerek turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları olanlara teşekkür edip, madalya kazanan takım ve sporcuları tebrik etti.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ‘da selamlama konuşmasında turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik ederek, “Darıca ailesi olarak güzel bir turnuvayı geride bıraktık , geleceğimiz olan siz değerli gençleri ruhen ve bedenen geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için bütün ilgili birimlerimizle birlikte çalışıyoruz. Devletimiz gençlere en iyi imkanları sunmak için seferber olmuş durumda. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında bir güzel turnuvayı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, yaz aylarında da gençlere yönelik spor etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtarılarak spora teşvik edildiğini ifade eden Başkan Karabacak, “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artık uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek başarılara imza atıyor, DASYİS Projemiz ile geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Yaz ve Kış Spor Okulları ile yine gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyonda büyük emekleri olan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turnuvada ödül kazanan sporculara ve takımlara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.