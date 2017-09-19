Darıca’da piknik alanları yenileniyor

Etap Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde yapılan piknik alanlarında üst yapı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sahilleri tamamen halka açma adına çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, önümüzdeki aylardan itibaren vatandaşların sahillerde piknik ve mangal sefası yapabileceği alanların hazır hale geleceğini müjdeledi. Darıca sahilde bulunan kum deposundan bölgede bulunan bir çimento fabrikasının alt kısımlarına kadar olan alanda devam eden çalışmalarda son aşamaya gelinirken, vatandaşlar bu bölgede sıcak piknik yapma imkanına kavuşacak.

Son aşamaya gelen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Karabacak, “İlçemizde yeni yaşam alanları açma adına çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlarımıza sıcak piknik yapma imkanı sunacağımız bu bölgede asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından barbeküler, kamelyalar ve çocuk oyun parklarının inşası da tamamlanmak üzere. Proje çerçevesinde ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek halkımızın bu alanlara rahatlıkla ulaşımına imkan sağlayacağız. Kısa süre içinde vatandaşlarımız artık sahilde sıcak piknik yapma imkanına kavuşacaklar. Sahillerimiz her geçen gün yenilenen yüzüyle bölgemizin en önemli sayfiye alanları haline geldi. Şimdiden halkımıza ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.