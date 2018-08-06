Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 15:01

Darıca’da sahne Tokatlılar’ın

Darıca Belediyesi 10.

Darıca’da sahne Tokatlılar’ın

06 Ağustos 2018 15:01

Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Tokatlılar Derneği yöresel müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, programda Tokat yöresinin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.


Program öncesi Tokatlılar Derneği protokol üyelerini Tokat ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundular.


Gecenin selamlama konuşması yapan Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı Osman Özdoğan, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, “Bu güzel gecede hemşerilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz, bu önemli organizasyonda Tokat’ı tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine ve hemşerilerimiz ile bir araya gelmemize vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise her akşam binlerce insanı sahilde ağırlamaktan ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel ülkemizin güzel şehri Tokat’tayız. Bu akşam tarih, tabiat, kültür kenti Danişmentliler başkenti, Melih Gazi’nin şehri Tokatlılar Darıca’ya hoş geldiniz. Bu gece 5 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız. Bir gönül birlikteliği olan projemizde, sizler ile her gece farklı bir güzelliğe şahit oluyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç