Darıca’da sahnesi Ağrı ezgileriyle yankılandı

düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ağrılılar Derneği türkü ve halaylarla vatandaşlara yörelerinin en güzel gelenek ve göreneklerini tanıttılar.

Geceye ev sahibi olarak katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da eşlik etti. Program öncesi dernek yönetimi protokolü Ağrı Yöresinin geleneksel lezzetleriyle ağırladı. Gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar halaylar çekerek eğlendi.

Gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya, desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Daha sonra söz alarak Ağrı yöresel kıyafetleriyle davetlileri selamlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt Kulesi, kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı, Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gibi bir çok güzelliği içinde barındıran Ağrı’nın güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 10 yıldır büyük bir coşkuyla birlikte düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Program Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.