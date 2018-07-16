Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:11

Darıca’da sahnesi Ağrı ezgileriyle yankılandı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10.

Darıca’da sahnesi Ağrı ezgileriyle yankılandı

16 Temmuz 2018 16:11

düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ağrılılar Derneği türkü ve halaylarla vatandaşlara yörelerinin en güzel gelenek ve göreneklerini tanıttılar.


Geceye ev sahibi olarak katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da eşlik etti. Program öncesi dernek yönetimi protokolü Ağrı Yöresinin geleneksel lezzetleriyle ağırladı. Gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar halaylar çekerek eğlendi.


Gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya, desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Daha sonra söz alarak Ağrı yöresel kıyafetleriyle davetlileri selamlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt Kulesi, kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı, Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gibi bir çok güzelliği içinde barındıran Ağrı’nın güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 10 yıldır büyük bir coşkuyla birlikte düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.


Program Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç