Darıca’da Samsunlular sahne aldı

Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Samsunlular Dernek gecesinde vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Program öncesinde dernek yönetimi protokol üyelerini Samsun ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde başlayan geceye Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samkun Genel Başkanı Sezgin Gümüş, değişik illerden gelen Samsun dernek başkan ve yönetimler ile ilçe protokolü katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsunlular Dernek Başkanı Mustafa Çavuş dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, “Milli mücadelenin başladığı Samsun’dan Darıca’ya gelen tüm hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği bizler için önemli. Ülkemizin değişik illerinin tanıtıldığı bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise ülkemizin değişik kültürlerini tanıttıkları programın her geçen yıl daha büyük kitlelere hitap etiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun başladığı yer olan Samsunlu hemşehrilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Samsun’dan başlayan Milli Mücadele bütün yurda yayılmış ve Misak-i Milli sınırlarımız böylece çizilmiştir. Bugün buradan bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Bizlere emanet ettikleri vatana kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız diyoruz. Anadolu’nun, Karadeniz yoluyla denize açılan penceresidir Samsun. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bir milletin kaderini değiştirdiği yerdir Samsun. Ahşap evleri ve konakları, hanları ve köprüleriyle bir kültür kenti Samsun, doğal güzellikleriyle Çarşamba ve Bafra ovaları, bu ovalara hayat veren Yeşilırmak ve Kızılırmak ile şifa dağıtan Havza ve Ladik Kaplıcalarıyla ,eşsiz güzellikteki Yakakent ve Atakum kumsalları ve uçsuz bucaksız sahilleriyle bu akşam Samsun’dayız. Samsun’un tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programda hemşehrilerini yalnız bırakmayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Karabacak Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na bir plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, gecede sahne alan Rami Aydın, Şeyda Karadeniz ve Hüseyin Şimşek vatandaşlara gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenceli anlar yaşattı.