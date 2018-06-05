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05 Haziran 2018 14:14

Darıca’da seçmen kağıtları hazır

KOCAELİ(İHA) – Darıca Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Halil Toprak’ı ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, vatandaşlara seçmen kağıtlarını almaları uyarısında bulundu.

Darıca’da seçmen kağıtları hazır

05 Haziran 2018 14:14


Darıca Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Halil Toprak’ı ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İlçemizin en büyük Mahallesi olan K. Karabekir Mahallemizde seçimlere kadar sizler de fedakarlık ederek gece gündüz çalışıyorsunuz, vatandaşlarımızla bizler arasında köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımız seçim sürecinde de önemli bir görev üstleniyorsunuz, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. 24 Haziran Seçimlerinde oy kullanacak tüm vatandaşlarımıza da hangi okul ve sandıkta oy kullanacaklarını muhtarlıklarımızda hazır bulunan oy pusulalarını alarak öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Darıca ailesi olarak seçimlere şimdiden hazırız” diyerek düşüncelerini açıkladı.


Muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen kağıtları seçim günü olan 24 Haziran 2018 Pazar akşam seçim oylaması bitene kadar muhtarlıklardan alınabilecek.




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