Darıca’da şehirler ve kültürler kaynaşması başladı

düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Giresunlular gecesi ile başladı.

Ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan ve 39 derneğin katılımıyla yapılacak olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması 10 Ağustos’ta yapılacak olan Final Programı ile son bulacak. 40 gün sürecek olan etkinlikler, program yapacak olan tüm derneklerin katılımı ile Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın yanı sıra bölge protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahildeki şölen alanında devam eden programda selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, etkinliğe katılan bütün vatandaşlara ve derneklere teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Ülkemizin doğusundan batısına binlerce insanımızı her akşam Darıca sahilinde buluşturduğumuz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bu akşam Giresunlular Gecesi ile başlıyor. 2007 yılında 7 dernekle başlayıp 39 derneğe ulaştığımız ülkemizin en uzun soluklu projelerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bir kardeşlik projesidir. Her akşam farklı bir yöremize, farklı bir ilimize gideceğiz. Ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Bütün bölge halkımızı bu güzel etkinliğimize bekliyorum” dedi.

Giresun’un güzelliklerine değinen Başkan Karabacak, “Bu etkinliğimiz sayesinde ülkemizin değişik coğrafyalarından gelerek yaşantılarını burada sürdüren vatandaşlarımız her akşam birlik ve beraberlik içinde hem eğleniyor, hem de değişik kültürleri tanıma fırsatı yakalıyor. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı, inci kenti Giresunlu hemşerilerim, bu akşamda Giresun’u tanımak ve eğlenmek için buradayız. Hepiniz gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Programa söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Ülkemizin her bir köşesi ayrı bir cennet gibi, Karadeniz bölgemiz ayrı bir güzel, ama Darıca’mızda ayrı bir güzel. Doğduğumuz yerleri unutmadan doyduğumuz yerleri güzelleştirmek için de çalışıyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Havai fişek gösterileri ile devam eden gecede vatandaşlar sahilin değişik noktalarında halaylar ve horonlarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek gecenin tadını çıkardılar.