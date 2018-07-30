Darıca’da şölen Kastamonulular ile devam etti

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Kastamonulular gecesi ile devam etti.

Programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı ile bölge protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Program öncesi Kastamonulular Derneği protokol üyelerini Kastamonu ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, davul zurna ekibinin gösterileriyle başlayan gecede Kastamonu yöresine ait türküler eşliğinde vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonulular Dernek Başkanı Ali Öztürk, programda kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise Kastamonu ilinin güzelliklerini anlatırken, 10 yıldır derneklerle birlikte düzenledikleri Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının insanları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Karabacak, “Bu akşam Karadeniz bölgemizin güzel ili Kastamonu’dayız. Şeyh Şaban-iVeli Hazretleri’nin torunlarını ağırlıyoruz bu akşam. Yeşilin bin bir tonu ile maviyi kucakladığı Kastamonu. Türbeleri, Kaleleri, kaya mezarları, dokuma atölyeleri, tarih kokan yarım asırlık çınarları, sarımsağı, pirinci ile sayısız birçok güzelliği sınırlarında barındıran evliyalar diyarı güzel şehir Kastamonu’nun güzel insanları hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının insanlarımızı kaynaştırmaya, birbirlerinin örflerini, adetlerini, geleneklerini tanımalarına vesile olmasını, programımızda oluşan birlik ve beraberliğin tüm ülkemize ve dünyaya yayılması temennisiyle hepinizi saygı ile selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum, hoş geldiniz sefalar getirdiniz ” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Karabacak tarafından protokol üyelerine plaket takdim edilirken, dernek yönetimi de protokol üyelerine ve geceye katkı sunanlara birer plaket ve hediye takdim etti. Program havai fişek gösterileriyle devam etti. Gecede sahne alan Kastamonulu yerel sanatçılar yöresel türküler ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.