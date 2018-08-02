Darıca’da şölen Siirtliler ile devam etti

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Siirtliler Dernek gecesi ile devam ederken, Siirtliler yöresel yemekleri, folklör gösterileri ve müzikleriyle renkli bir programa imza attı.

Dernek yönetimi protokolü program öncesinde Siirt ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Siirtliler Dernek Başkanı Paşa Kaya, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında “Ülkemizin bütün güzelliklerini görme fırsatı yakaladığımız bu güzel programlarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz ve en kötü günümüz böyle olsun diyoruz, bütün Siirtli hemşerilerimi, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyelerine Siirtliler Derneği tarafından plaket takdimi yapıldı. Programda sahne alan Siirt Yöresi Folklör gösterileri izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, gece yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.