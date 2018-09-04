Darıca’da üniversite sınavına hazırlıklar başladı

sınıf öğrencilerine yönelik açılan üniversiteye hazırlık kurslarında eğitimler başladı.

Darıca Belediyesi, lise öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık günlerinde yanında oluyor. Kütüphane Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezinde 12. Sınıf öğrencilerine yönelik açılan üniversiteye hazırlık kurslarında eğitimler 3 Eylül Pazartesi günü başladı. Darıca Belediyesi bünyesindeki tecrübeli öğretmen kadrosu tarafından sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında verilen eğitim hizmetinin yanı sıra öğrencilere yıl içerisinde rehberlik alanında da seminerler düzenleniyor ve bilgilendirmeler yapılıyor. Yetkililer, 2015-2016 eğitim döneminden itibaren bin 600 öğrencinin verilen eğitim hizmetinden istifade ettiğini, bu yıl da 525 öğrenci olan kontenjan sayısının kısa sürede dolacağını belirttiler.

Konuyla alakalı açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Hedefimiz gençlerimizin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak. Bu uğurda Darıca Belediyesi olarak Bilgievlerimiz de ve üniversite hazırlık kurslarımızda öğrencilerimize ücretsiz eğitim ve doküman desteği veriyoruz. Bu çalışmalarımızla binlerce yavrumuza dokunarak onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.