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11 Temmuz 2017 15:23

Darıca’da, Urfa sıra geceleri yapıldı

Darıca Belediyesi 9.

Darıca’da, Urfa sıra geceleri yapıldı

11 Temmuz 2017 15:23

Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Urfa Sıra Geceleri ile devam etti.


Programda Kocaeli Urfa Sıra Geceleri Ekibi sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ köfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi.


Ülkemizin değişik illerinin örf ,adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıtabilmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Karabacak, programlarda kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Peygamberler Şehri , Urfalı hemşehrilerimiz ,hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Urfa ilimiz içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Güneydoğu’nun zengin kültürünü, tarihi değerlerini ve sosyal yaşantısını en iyi şekilde temsil eden turistik şehirdir Şanlıurfa. Bu gece Şanlıurfadayız. Her akşam farklı bir ildeyiz örfümüzü ananemizi, yemeklerimizi, kültürümüzü dilimizi lehçemizi bu ülkenin insanları olarak Darıca sahilinde paylaşıyoruz. Bu gece de Urfa dayız” dedi.


Başkan Karabacak yaklaşan 15 Temmuz öncesi vatandaşları meydanlara davet ederek, “Her akşam farklı bir ile gidiyor, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaşıyoruz, hepimiz aynı çatı altındayız, ay yıldızlı bayrağın altında bir ve beraberiz, Ortak paydamız tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak olan bir milletiz. 15 Temmuz’u da unutmuyoruz ve unutmayacağız, o gece bir yıl önce olduğu gibi yine sabahlara kadar sokaklarda olacağız, meydanları dolduracağız, temsili nöbetimizi tutacağız, buradan hepinizi Kent Meydanı’nda düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyorum. Gecemiz hayırlı olsun , hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu. Program Kocaeli Urfa Sıra Geceleri ekibinin söylediğim türkülerle sona erdi.




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