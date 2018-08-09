Darıcalı çocuklar yüzmeyi sevdiler

Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde hizmet veren havuzlarda bugüne kadar 2500 çocuk, 1500 yetişkin olmak üzere toplam 4 bin kişi eğitim alırken, bu yıl ilk kez yaz spor okulları kapsamında eğitim vermeye başlayan yüzme havuzlarına yoğun talep geldi. Bone ve gözlükleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler haftanın iki günü uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alarak hem yaz tatillerini değerlendiriyor, hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 eğitmen, 2 cankurtaran, teknik bakım elemanları ve temizlik personellerinin görev yaptığı havuzlarda vatandaşlar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü istifade edebiliyor. Havuzlarda çocuklar için ayrı seanslar düzenleniyor. Yetişkinler için düzenlenen seanslardan farklı olarak 6-12 ve 12/18 yaş grupları için ayrı seanslar düzenleyen Darıca Belediyesi yetenekli gençleri tespit ederek ilerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde kurulması planlanan yüzme branşında lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi planlıyor.