Darıcalı kursiyerler eserlerini sergiliyor

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DARGEM bünyesinde açılan giyim, mefruşat ve el sanatları kurslarını tamamlayan kursiyerler, eserlerini açılan sergi ile sergiliyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle açılan sergiye Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşi Teslime Karabacak’la birlikte katıldı.

Törende açılış konuşması Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile yapıldı. Konuşmasında tüm kursiyerleri başarıları için tebrik eden Karabacak, “Bu yıl Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaklaşık olarak 1500 kursiyerimiz Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde değişik alanlarda açılan kursları başarıyla tamamladılar. Yıl sonunda açılan bu sergilerde el emeği göz nuru var. Bu kurslarda edindiğiniz bilgi ve becerilerinizi hayatın her anında en iyi şekilde değerlendireceğinizi umut ediyorum. Darıca Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu gelişim kursları önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Kurslarda ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Giyim, mefruşat ve el sanatlarından oluşan eserlerin bulunduğu sergi 15 Mayıs Salı gününe kadar Adnan Menderes Sergi ve Fuaye alanında halkın beğenisine sunulacak.