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21 Kasım 2017 15:32

Darıcalı Milli Atlet Balkan şampiyonu oldu

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Darıcalı Milli Atlet Balkan şampiyonu oldu

21 Kasım 2017 15:32

Balkan Kros Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Barbaros Gençler Kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.


Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, Kocadere Köyü Parkuru’nda gerçekleşen Balkan Kros Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde yarışan Ramazan, üçüncü kez üst üste şampiyon olan tek sporcu olarak tarihe geçerken şampiyonada toplam 19 kez podyuma çıkan Türk Milli Takımı açık arayla şampiyon oldu.


Türkiye’nin 19 madalya ile tüm zamanlardaki en başarılı ikinci sonucunu elde ettiği yarışlara dokuz ülkeden toplam 98 atlet katılırken, Türkiye, bireysel podyumlarda 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya elde etti. Takım podyumlarındaki 5 birincilik, bir ikinciliğin de eklenmesiyle toplam 19 podyuma ulaşan Türkiye, 2016 Cubrija’daki 20 podyumluk tarihi başarısından sonra yine rakipsizliğini ilan ederek gözünü önümüzdeki ay Samorin’de yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası’na çevirdi.




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