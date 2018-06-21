Darıcalı Şamdan Akdeniz Oyunları’na katılacak

Akdeniz Oyunları için Perşembe günü İspanya’ya gidiyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Yıldız Sporcusu Eray Şamdan, ülkemizi ve Darıca’yı Akdeniz Oyunları’nda temsil edecek. Genç yaşta elde ettiği başarılarla kendisininden söz ettiren Şamdan, Akdeniz Oyunları’nda yer alan ilk Darıcalı olarak tarihe geçecek. İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Akdeniz Oyunları’na, Türkiye tüm branşlarda 356 sporcuyla katılacak. 29 branşta 4 bin sporcunun yer aldığı Akdeniz Oyunları’nda Karate Milli Takımı 10 kategoride mücadele edecek. Genç sporcumuz Büyük Erkekler 60 kilogramda Türkiye’nin madalya umudu olacak.

Başta İspanya, İtalya, Mısır, Fas, Fransa gibi iddialı ülkelerden sporcuların yer aldığı organizasyonda Şamdan Darıca’ya tarihinde ilk madalyayı getirmek için mücadele edecek.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Akdeniz Oyunları için ciddi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ifade ederek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda Akdeniz Oyunları’nın iyi bir deneyim olacağını ifade eden Şamdan ise , tek hedeflerinin Altın madalya olduğunu ifade etti.