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31 Mayıs 2018 11:12

Darıcalı sporcular, Bulgaristan’dan çifte madalya ile döndüler

Arjantin’de yapılacak Gençlik Olimpiyatları öncesinde karate branşında devam eden eleme müsabakalarında WKF gençlik Ligi’nde mücadele eden Darıcalı Milli sporculardan Azra Çakır ve Kutay Gökalp, çifte madalya ile ilk etaptan başarıyla ayrıldı.

Darıcalı sporcular, Bulgaristan’dan çifte madalya ile döndüler

31 Mayıs 2018 11:12


Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Bulgaristan’da yapılan WKF Gençlik Ligi’nin ilk ayağından çifte madalya ile döndü. Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Gençler Ligi’nin ilk etabı yıldız, ümit ve genç kategorilerinde düzenlendi. Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılan ilk ayak müsabakalarında Darıca Belediyesi’nin iki yıldız sporcusu Milli Takım formasıyla tatamiye çıktı.


Gençlik Olimpiyatları için büyük önem taşıyan kota müsabakaları, adeta Dünya Şampiyonası atmosferinde gerçekleştirildi. 73 ülkeden 1877 sporcunun yer aldığı Gençlik Ligi 1.Etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nden Azra Çakır ve Kutay Gökalp, Milli formayla madalya mücadelesi verdi. Bayanlar U-14 kategorisi 42 kilogramda Azra Çakır muhteşem performansıyla göz doldurarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Erkekler U-14 kategorisi 55 kilogramda da Kutay Gökalp zorlu müsabakalar sonrası üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Milli Takımı turnuvayı 8 madalya ile kapatırken, genç sporcular gelecek için umut verdi.


Yıldız sporcularımızla birlikte turnuvayı takip eden Teknik Direktör Adnan Şamdan, Gençlik Olimpiyatları’nın en az Olimpiyatlar kadar önem taşıdığını belirtti. Şamdan, Karate’nin 2020 Tokyo Olimpiyatlarına dahil edilmesiyle birlikte 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programına da alındığını ifade ederek, Türkiye’den de seçme sporcuların elemelere katılma hakkı kazandığını vurguladı.




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