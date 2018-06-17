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17 Haziran 2018 16:57

Darıcalılar bayramı hep birlikte kutladı

Kocaeli (İHA) – Darıca’da Ramazan Bayramı bayramlaşma programı milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Darıca Çınaraltı Meydanı’nda yapıldı.

Darıcalılar bayramı hep birlikte kutladı

17 Haziran 2018 16:57


Darıca Kent Bayramlaşması programına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, AK Parti ve CHP Kocaeli Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Binlerce insan hep birlikte el açıp ülkemiz ve Müslüman alemi için dua ettik. Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olsun, dünyadaki tüm mazlumlar için kurtuluşa vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ile tüm halkımızın ve Müslüman kardeşlerimizin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, huzur ve mutluluklar temenni ederim “dedi.


Bayramlaşma programında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, “Bu güzel günde bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim sevdiklerimizle beraber daha nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin” diye konuştu.


Darıca’da arefe günü ise şehitlerin mezarları ile Darıca şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi. İlçe protokolünün katıldığı ziyaretlerin ardından ise Şehit Murat Tevlim’in ailesi ziyaret edildi.




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