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28 Mayıs 2018 15:39

Darıcalılar yöresel lezzetlerle iftar açıyor

KOCAELİ(İHA) – Darıca da Mahalle iftarları Bağlarbaşı Mahallesi’nde devam ederken, mahalle halkı Kocaeli yöresine ait yöresel lezzetlerle ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadılar.

Darıcalılar yöresel lezzetlerle iftar açıyor

28 Mayıs 2018 15:39


Bağlarbaşı Ortaokulu’nun bahçesinde düzenlenen Mahalle İftarına yağışlı havaya rağmen vatandaşlar ailece katılarak hep birlikte iftarını açtı. İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak ise vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle mahalle halkının beğenisini kazanırken, iftar yemeğinin ardından mahalle halkı aynı hep birlikte dua ettiler.


Yenilen yemeğin Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı kısa selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden bütün mahalle halkına teşekkür ederken, ülkemizin birliği ve beraberliği için dua ederek herkese hayırlı ramazanlar diledi.




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