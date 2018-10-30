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Darıca'nın eğitim kurslarına yoğun ilgi

Darıca Belediyesi bünyesinde şehrin değişik noktalarında açılan eğitim kurslarında yaklaşık 5 bin kursiyer öğrenim görüyor.



Darıca Belediyesi giyim, nakış, iğne oyası, mefruşat, perde dikimi, deri aksesuar yapımı, kırk yama, step aerobik, üniversite hazırlık gibi çeşitli alanlarda kurslar açıyor. Kursları ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, görev yaptıkları süre zarfında eğitime her alanda katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.



Ülke gelişiminin eğitim alanındaki çalışmalara bağlı olduğunun bilinciyle her yaşa hitap eden kursları hayata geçirdiklerini söyleyen Karabacak, "Özellikle bayanlara, öğrencilere ve engelli vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslarla toplumun her tabakasına hizmet vermeye çalıştık. Son olarak 3 ayrı mahallemizde hizmete açtığımız mahalle konaklarımızda bayan kardeşlerimize ve öğrencilere yönelik kurs faaliyetlerimizi başlattık ve beklediğimizden çok fazla rağbet gördük. Tüm halkımızı ilgi alanları doğrultusunda kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum” dedi.



Darıca Belediyesi yetkilileri açılan kursların tamamen ücretsiz olduğunu ve katılımın yoğun olduğunu belirtti.

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