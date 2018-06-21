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21 Haziran 2018 16:45

Darıca’ya dev spor salonu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da dev bir spor salonu inşa edecek.

Darıca’ya dev spor salonu

21 Haziran 2018 16:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde spor yatırımlarını sürdürüyor. Okulları spor salonlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu projelerini de yaygınlaştırıyor. Sağlıklı bir toplum için tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerden birini de Darıca’ya kazandıracak. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilecek olan dev tesis toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak.


Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkân verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.


Büyükşehir Belediyesi dev tesisin yapımı için ihaleye çıkacak. Büyükşehir ihale salonunda 3 Temmuz Salı günü yapılacak olan ihale saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Tesisin inşası 450 günde tamamlanacak.




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