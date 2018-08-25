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25 Ağustos 2018 12:31

Darıca’ya dev spor salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da inşa edilecek spor salonunun çalışmalarını başlatıyor.

Darıca’ya dev spor salonu

25 Ağustos 2018 12:31


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da dev bir spor salonu inşa edecek. Daha önce ihalesi yapılan spor salonunun yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi. Belirlenen firma tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan spor salonunu alanının yer teslimi yapıldı. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılacak olan spor salonu toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip dev bir tesis olacak. Tesis yüklenici firma tarafından 450 günde tamamlanacak.


Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak. Zemin katta, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma alanları, engelli soyunma alanları, depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.




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