Darıca’ya kadınlar için sosyal tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Bayramoğlu’nda deniz kenarında kadınlar için inşa ettiği sosyal tesis tamamlandı. Tesis spor, toplantı, seminer gibi organizasyonlarda kadınlara hizmet edecek. Yapım çalışmaları tamamlanan yapı ilerleyen günlerde hizmete girecek.

Darıca Bayramoğlu’da inşa edilen sosyal tesis nezih ortamıyla kadınların hizmetinde olacak. Bayramoğlu kadınlar plajının üst kısmında yapılan tesis, deniz kenarında hoş manzarasıyla keyifli anlar sunacak.

Bayramoğlu Halk Plajı’nın kıyısında yer alan tesis havuz hizmeti de sunacak. Tesisin alt kısmına yapılan taş duvar içindeki merdivenler havuza inmek için kullanılacak. Tesis hizmet binası, restoran ve mescit olmak üzere üç kısımdan oluşuyor.

Tesis hizmet binası zemin katı 186 metrekare eksi 1. bodrum kat 395 metrekare eksi 2. bodrum kat 395 metrekare olmak üzere toplam 976 metrekare alanda inşa ediliyor. Hizmet binası lokal, vip toplantı salonu, seminer salonu, personel odası, spor salonu, masaj tedavi, duş-tuvalet-soyunma, kafeterya, mutfak, çocuk oyun-eğitim alanı, büfe ve idari ofislerden oluşuyor.

Tesisin restoran binası 460 metrekare olmak üzere tek kattan oluşuyor. Depo, tuvalet ve şadırvanları içerisinde bulunduran mescit ise toplam 110 metrekare alana sahip. Tesis binası çalışmaları tamamlandığında çevresinde yapısal ve bitkisel peyzaj işleri ile otomatik sulama sistemi yapılacak.