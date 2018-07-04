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04 Temmuz 2018 14:55

Darıca’ya spor salonu geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da yapılacak spor salonu için ilk adımı attı.

Darıca’ya spor salonu geliyor

04 Temmuz 2018 14:55


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde spor alanlarını ve mekanlarını çoğaltıyor. Kimi yerde spor sahaları inşa edilirken kimi yerde de spor salonları vatandaşların hizmetine sunuluyor. Okullara spor salonları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzme havuzlarını da yaygınlaştırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tesislerden birini de Darıca’ya kazandırıyor. Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip dev bir tesis inşa edilecek.


Tesisin yapımı için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. Belediye ihale salonunda gerçekleştirilen oturuma 5 firma teklif sundu. İhalede verilen en düşük teklif 22 milyon 941 bin TL olurken gelen en yüksek teklif ise 29 milyon 447 bin TL oldu. Dev tesis yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından 450 günde tamamlanacak. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak.


Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma, duş, tuvalet alanları, engelli soyunma odaları, depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.




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