Darıca'ya spor salonu geliyor

Darıca Belediyesi Kapalı Salonu'nun yerine yapılan ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde inşa edilen dev tesis toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 1800 seyirci kapasiteli olacak kapalı spor salonu bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek. Kapalı spor salonunun bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca Vip odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Tesisin inşasının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Kapalı Spor Salonu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkili personellerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bir yıl içinde hizmete açılacak olan tesisin ilçedeki önemli bir eksiği gidereceğine vurgu yaparak, “Eski salonumuz gerek kullanımı ve gerekse seyirci kapasitesi açısından yetersiz kalıyordu. 1800 seyirci kapasiteli ve değişik sporların yapılmasına imkan sağlayacak olan bu yeni tesisimiz ilçemize değer katacak. Bir yıl içinde hizmete açmayı hedeflediğimiz tesisimiz şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.