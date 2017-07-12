Darıca’ya yeni parklar yapılıyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden çok amaçlı çocuk parkını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını müjdeleyen Başkan Karabacak, “Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı içerisinde 13 adet park ve 3 adet semt sahasını tamamlayarak halkımızın hizmetine açtık. Bu yılda çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Çocukların yanı sıra içerisinde barındırdığı spor alanları, spor aletleri ve dinlenme alanlarıyla gençlere ve büyüklere de hizmet veren bu tür alanları ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara yapmaya devam ediyoruz. Yeni yapılan parkların yanı sıra mevcuttaki park ve semt sahasının bakım ve onarımını yaparak yıl boyunca halkımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

Başkan Karabacak çalışmalar hakkında bilgi alırken incelemelerde bulundu.