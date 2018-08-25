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25 Ağustos 2018 18:19

Darp edilen zihinsel engelli vatandaş, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından darp edilen 49 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Darp edilen zihinsel engelli vatandaş, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

25 Ağustos 2018 18:19


Olay, 3 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta alkol alan 3 şahıs, zihinsel engelli 49 yaşındaki Faruk Aydaş’ı kendilerine cinsel organının gösterdiği iddiasıyla darp etti. Faruk Aydaş, ağır yaralanırken kendisini darp eden şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk Aydaş’ı İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırdı.



Aydaş’ı darp eden 2 şahıs tutuklandı


Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydaş’ı darp eden 3 zanlının kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. 3 şüpheli yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi. İfadelerinde Aydaş’ın kendilerine cinsel organını gösterdiğini ve bu sebeple sinirlenerek dövdüklerini söyleyen şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.


22 gündür hastanede tedavisi süren Aydaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edilen Aydaş’ın naaşı defnedilmek üzere Bolu’nun Gerede ilçesine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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