Davalık taş ocağı kapatıldı, vatandaşlar kararı meşalelerle kutladı

Yıllardır taş ocağının kapatılması için mücadele veren bölge halkı, ocağın kapatılmasını meşgalelerle kutladı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere semtinde 13 yıldır hizmet veren bir taş ocağının Kocaeli Valiliği tarafından heyelan oluşturma riskine sahip olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamayı duyan Halıdereli vatandaşlar, kararı sevinçle karşılandı. Vatandaşlar Gölcük ilçesi Halıdere Meydanı’nda toplanıp Türk bayrakları açarak slogan attı. Kararı meşale ve havai fişeklerle büyük bir sevinç içerisinde kutlayan vatandaşlar, taş ocağının çevreye zarar verdiğini, kapatılması sebebiyle sevinç içerisinde olduklarını söylediler.

Halıdere Meydanı’nda toplanan vatandaşlar adına konuşan Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtuluş, ruhsat iptali kararının bölgede sevinçle karşılandığını ifade ederek, “Halıdere halkı olarak 13 yıldır verdiğimiz mücadeleyi halkımızın desteğiyle kazandık. Halıdere olarak bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gelir kaynağımız, ülkemizin olduğu gibi köyümüzün de ormanlarıdır. Halıdereliler geçmişten beri bir orman köylüsüdür, ormanın kıymetini çok iyi bilir çünkü halkın büyük bir bölümü tarımın yanında yaşamını orman ürünlerinden sağlamıştır. Onun için biz ormanın büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu biliyoruz. 2005 yılından beri bu şekilde ormanlarımızın yok edilişini üzüntüyle karşıladık. Fakat bugün bu kararla biz oldukça sevindik. Gençlerimizin bu mücadelesini kutluyoruz” dedi.

Kalabalık, yapılan açıklamaların ardından sloganlar atarak meydandan ayrıldı.