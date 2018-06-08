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08 Haziran 2018 19:45

DEAŞ’ın infazcısının ekibinden olan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütünün infazcısı Fehed El Sacır’ın ekibinden olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 4 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DEAŞ’ın infazcısının ekibinden olan 3 kişi tutuklandı

08 Haziran 2018 19:45


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’la bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şahsın yakalanması için 25 Nisan’da operasyon gerçekleştirilmişti. Şahıslar, İzmit ve Başiskele’de kaldıkları adreslerine yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.E., H.H., H.E. ve O.A.’nın evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kartı ve 2 adet hafıza kartı ele geçirilmişti.


Gözaltındaki şahısların terör örgütü DEAŞ’ta örgüt üyelerinin eğitiminde görev alan ve infaz videolarında kafa keserken görüntülere yansıyan Fehed El Sacır’ın ekibinden oldukları öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Y.E., H.H. ve H.E.’nin tutuklanmasına karar verilirken, O.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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