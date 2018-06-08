DEAŞ’ın infazcısının ekibinden olan 4 kişi adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’la bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şahısın yakalanması için 25 Nisan’a operasyon gerçekleştirildi. Şahıslar, İzmit ve Başiskele’de kaldıkları adreslerine yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.E., H.H., H.E. ve O.A.’nın evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 5 adet SIM kartı ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltındaki şahısların terör örgütü DEAŞ’ta örgüt üyelerinin eğitiminde görev alan ve infaz videolarında kafa keserken görüntülere yansıyan Fehed El Sacır’ın ekibinden oldukları öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

DEAŞ terör örgütünün infazcısı Fehed El Sacır Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden yakalanmış ve 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.