5 yaşındaki Zehra, 4. kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.

Olay önceki akşam Gölcük ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Ali ve Aslı Bodur çiftinin tek çocukları olan Zehra, dedesine el sallamak için 4. kattaki evlerinin balkonuna emekleyerek çıktı. Dedesine el sallamak isteyen küçük kız dengesini kaybederek yere düştü. Minik Zehra’nın düştüğünü gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zehra’nın öldüğünü belirledi. 1.5 yaşındaki Zehra Bodur, Gölcük’te toprağa verildi.