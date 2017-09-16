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16 Eylül 2017 18:54

Dedesine el sallamak isteyen 1.5 yaşındaki Zehra balkondan düşerek öldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1.

Dedesine el sallamak isteyen 1.5 yaşındaki Zehra balkondan düşerek öldü

16 Eylül 2017 18:54

5 yaşındaki Zehra, 4. kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.


Olay önceki akşam Gölcük ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Ali ve Aslı Bodur çiftinin tek çocukları olan Zehra, dedesine el sallamak için 4. kattaki evlerinin balkonuna emekleyerek çıktı. Dedesine el sallamak isteyen küçük kız dengesini kaybederek yere düştü. Minik Zehra’nın düştüğünü gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zehra’nın öldüğünü belirledi. 1.5 yaşındaki Zehra Bodur, Gölcük’te toprağa verildi.




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